Eskişehir'de kısa dönem askerler yemin etti

Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda düzenlenen yemin törenine; Vali Özdemir Çakacak, Garnizon Komutan Vekili Hv. Tuğg. Gürhan Ergürhan, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, erlerin aileleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Çakacak, askerliğin Türk milleti için kutsal bir görev olduğuna dikkat çekti. Vali Çakacak, "Her Türk genci için bir onur, bir övünç vesilesi olan askerlik görevini ne mutlu ki sizler de yerine getirmenin gururunu yaşıyorsunuz. Dünyada ‘askerlik' deyince akla Türk ordusu; Türk ordusu deyince de akla kahramanlık, inanç ve disiplin gelir. Geçmişi şanla, şerefle, kahramanlıklarla bezenmiş Türk ordusu, sahip olduğu yetişmiş insan gücü, üstün teknolojik donanımı ve modern teçhizatı ile bugün dünyanın sayılı orduları arasında yer almaktadır. Aziz milletimiz, tarihe yön veren, tarih yapan ve tarih yazan bir millettir. Biz tarih kadar eski bir milletiz. Biz ulu bir çınarız; rüzgârların, fırtınaların, volkanların söküp atamadığı bir çınar. Bu köklü çınar, küresel ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen büyümesini aralıksız sürdürmekte ve dünya genelinde ağırlığını her geçen gün artırmaktadır. Özellikle savunma sektöründe dışa bağımlılığımız her geçen gün azalmaktadır. Günümüzde ülkemiz modern silah ve teçhizatlarını kendisi üretir, hatta ihraç eder konuma gelmiştir. Bu bizim için tarifsiz bir gururdur. Ülkemizin böylesine büyümesi, bölgesindeki ve dünyadaki ağrılığını her geçen gün artırması ve küresel bir güç olma yolunda hızla ilerlemesi kimi ülkeleri fazlasıyla rahatsız etmektedir" dedi.

"Dünyanın en eski ve güçlü ordusunun birer neferi oldunuz"

Türkiye'nin bu ilerleyişini ve gelişmesini hazmedemeyenlerin dinlenmeksizin saldırılara devam ettiklerinin altını çizen Vali Çakacak, "Taşeron olarak kullandıkları çeşitli terör örgütleri ile hain emellerini gerçekleştireceklerini sanarak devletimizi ve milletimizi hedef almaktadırlar. Ancak yüce milletimizin değerli evlâtları; özellikle de vatan ve bayrak aşkı ile dolu siz kahraman evlâtları var oldukça bu hainler emellerine asla ulaşamayacaklar. Sizler, gönüllerinizde vatan, millet, namus, mukaddesat, bayrak aşkı ve askerlik şuuru ile güzel ülkemizin dört bir yanından ilimize geldiniz ve bugün unutulmayacak güzellikte bir törenle, dünyanın en eski, en disiplinli ve en güçlü ordusunun resmen birer neferi, Mehmetçiği oldunuz" ifadelerini kullandı.

"İçtiğiniz bu ant Türk ordusuna mensup olunduğunun kabul belgesidir"

Kısa dönem erlerin genel askerlik eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını kaydeden İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen ise şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 hafta önce vatani görevlerini ifa etmek için bizlere emanet ettiğiniz yiğit evlatlarınız genel askerlik eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Az önce de şanlı bayrağımızın huzurunda ve sizlerin şahitliğinde yaptıkları yemin ile bu ülkeye 179 yıldır hizmet etmekte olan jandarma teşkilatının bir mensubu oldular. Dosta güven, düşmana korku veren ve sizleri heyecan ile selamlayan evlatlarınız ile ne kadar övünseniz azdır. Mehmetçikler, az evvel şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba ve yakınlarınızın huzurunda silah arkadaşlarınız ile omuz omuza vererek gerektiğinde Cumhuriyet, vatan ve vazife uğrunda seve seve canınızı feda edeceğinize dair namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. İçtiğiniz bu ant, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün ve emirlere mutlak itaatin simgesi ve aynı zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek ve şanlı bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir."

Yapılan konuşmaların ardından 373/2 kısa dönem 77 er, bayrak ve silahların olduğu masalara ellerini koyarak topluca yemin etti. Birliğe ilk katılan ve eğitimlerde başarılı olan erlerin ödülleri Vali Çakacak tarafından verildi. Program, Jandarma Marşının okunması ile sona erdi. Ailelerin de bu esnada zaman zaman duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.