Eskişehir'de kısıtlama bitti caddeler doldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “LGS ve YKS Tedbirleri Konulu Genelge” kapsamında uygulanan ve sınav günlerinin belli saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü sona erdi. Bugün 09.00 ve 15.00 saatleri arasında uygulanan kısıtlamanın bitmesinin ardından Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar, soluğu park ve bahçelerde aldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27 Haziran Cumartesi günü 09.30-15.00 saatleri, 28 Haziran Pazar günü ise 09.30-18.30 saatleri arasında da 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.