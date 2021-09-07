Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı'ya ait olduğu iddiası

Eskişehir'de kayıp olarak aranan 4 kişi için başlatılan çalışmalar sırasında 1 vatandaşın cesedine köprü altında ulaşıldı. Köprü altında ekipler tarafından bulunan vatandaşın Eskişehir'de ‘Seviyorum' kelimesi ile tanınan ve halk arasında ‘Recep Dayı' olarak bilinen Recep Yıldız olduğu tahmin ediliyor.

Eskişehir'de farklı zamanlarda kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları için Porsuk Çayı'nın suyu kesildi. Suyun kesilmesinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Arama Kurtar Derneği (AKUT), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri su içinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kayıp şahıslardan biri Porsuk Çayı'nın geçtiği köprünün altında bulundu.

Köprü altında ekipler tarafından bulunan vatandaşın Eskişehir'de ‘Seviyorum' kelimesi ile tanınan ve halk arasında ‘Recep Dayı' olarak bilinen Recep Yıldız olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 9 aydır kayıp olarak arandığı öğrenilen Yıldız'ın merkezde bulunan köprülerin altında uyuduğu belirtildi. Bugün başlayan çalışmalar sonrasında polis ekipleri daha önce Yıldız'ın kaldığı alanda bir erkek cesedi buldu. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan köprünün bulunan erkek cesedinin uzun süre önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Cesedin Yıldız'ın ait olup olmadığı ve ölüm nedeni kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Recep Yıldız, 2016 yılında yine Porsuk Çayına düşmüş ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Ardından hastanede tedavileri süren Yıldız, iyileşmesinin ardından yeniden sokaklara dönmüştü.

Öte yandan, ekipler su üzerinde farklı zamanlarda kaybolan diğer 3 vatandaşı arama çalışmaları sürdürüyor.