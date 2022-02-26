Eskişehir'de köprüler bakımsız kaldı

Eskişehir'in en önemli turizm simgelerinden olan Porsuk Çayı üzerinde yer alan köprüler, çürümeye başlamış görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Eskişehir'de hem gezmek hem de fotoğraf çektirmek adına yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yerlerinden olan “Adalar” bölgesinin köprüleri küflü ve bakımsız durumuyla onarılmayı bekliyor. Özellikle “Adalar'ın” sonunda yer alan yeşil ve mavi renkli köprülerin korkuluklarında oluşan derin çürükler, tedirgin eden görüntüler oluşturuyor. Gün içinde birçok insanın sıklıkla kullandığı köprüler, muhtemel bir kazaya adeta davetiye çıkarıyor. Köprülerin sprey boyalarla boyanmış yerlerinin görüntü kirliliğine yol açtığı ve şehrin siluetine büyük zarar verdiği gözlemlendi. Korkulukların yanı sıra bazı köprülerin taşıyıcı kolonlarında yer alan yıpranmalar köprülerin ne denli bakımız olduğunu gözler önüne seriyor.