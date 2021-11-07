Eskişehir'de korkutan yangın: 66 dairelik apartmanın çatısı alevler içinde kaldı

Eskişehir'de bir site içerisinde bulunan blokta meydana gelen yangında apartman çatısı alevlere büründü. Blok kapıcısı tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay, Büyükdere Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 66 dairenin bulunduğu site bloğunun çatısında henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Apartman sakinlerinin iddiasına göre yangın, hakkında şikayetler olduğu için kısa süre önce işten çıkarılan kapıcı tarafından alevlendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.