İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de korkutan yangın

Eskişehir’de 2 katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Eskişehir'de 2 katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.


Olay, dün akşam saatlerinde Tunalı Mahallesi Nova Sokak'ta gerçekleşti. Türk Kızılayı'na ait olduğu iddia edilen 2 katlı metruk bina bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından içerisinde evsizlerin kaldığı belirtilen binadan çıkan dumanlar kısa sürede mahalle sakinlerini sokağa döktü. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Alevlerin etraftaki binalara sıçramasından endişe duyan vatandaşlar, panik içerisinde itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini bekledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Bina, yangın sonrasında tamamen kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan mahalle sakinleri bina içerisinde evsiz şahısların kaldığını ve içeride alkol aldıklarını söyleyerek, daha fazla tehlike oluşturmaması için binanın yıkılmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.