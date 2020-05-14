Eskişehir'de Korona virüs denetimleri sürüyor

Eskişehir'de 13 Mayıs günü il merkezi çevirme noktalarında 5 bin 338 araç denetlenerek 7 bin 10 kişi sağlık kontrollerinden geçirildi.

Eskişehir Valiliği tarafından paylaşılan bilgilerde, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir il merkezi çevirme noktalarında denetlemeler yoğun bir titizlikle devam ediyor. Emniyet ekipleri şehir giriş çıkışlarında kontrollerini gerçekleştirirken 13 Mayıs Çarşamba günü, bu noktalarda 2 bin 545'i özel araç, 2 bin 793'ü ticari araç olmak üzere toplam 5 bin 338 araca denetim yapıldı. 7 bin 10 kişi sağlık kontrollerinden geçirilirken denetimlerin titizlikle devam ettiği öğrenildi.