Eskişehir'de korona virüs tedbirlerine uymayan 31 kişiye 135 bin lira ceza

Eskişehir'de Korona virüs tedbirlerine uymayarak kumar oynayan 31 kişiye toplam 135 bin 625 lira ceza kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki Harmandallılar Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği ile Cumhuriye Mahallesi İşbulma Sokak'ta bulunan Eskişehir Sıvacı Usta ve Kalfaları Derneği'ne bir operasyon düzenledi. Burada bulunan 31 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve kumar oynadıkları tespit edildi. 31 kişiye sosyal mesafe ve kumar oynamak suçlarından toplam 135 bin 625 lira ceza kesilirken dernek başkanları hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.