Eskişehir'de “Koruyucu Aile Tanıtımı Toplantısı” gerçekleştirildi

Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen toplantıda konuşan Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Biriminden Betül Acar, koruyucu aile olmanın önemine dikkati çekerek, “Koruyucu aile hizmetimiz mahkeme kararı 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocukları koruma altına alır. Koruma altına alınan çocuklar kurumdan kısa süreli veya uzun süreli bir ailenin yanına yerleştirilir. Bu işleme koruyucu aile hizmeti diyoruz. Koruyucu ailede ilk amacımız, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesi sağlamaktır. Koruyucu aile hizmetinde ikinci amacımız, kurum tarafından veremediğimiz şefkati bir aile yanında verebilmektir ve son olarak ise olumsuz yaşam deneyimlerinden dolayı oluşan psikolojik sorunları ortadan kaldırmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda bakanlık olarak koruyucu aile hizmetini başlatıyoruz. Kurum içinde çocuk bakımı şu anda ülkemizde yaygın olarak kullanılıyor olsa da bunun dezavantajları var. Devlet olarak biz çocuğa her şeyi sağlayabiliyoruz, iyi şekilde yetişmelerini sağlayabiliyoruz ancak bir aile şefkatini onlara veremiyoruz. Bu yüzden koruyucu aile hem bakanlığımız için hem de çocuklarımız adına önemli bir hizmettir” ifadelerini kullandı.

“Kurumda hiç çocuk kalmasın istiyoruz”

Eskişehir'de koruyucu aile olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Hizmetleri Uzmanı Dr. Betül Gümüş, “İki biyolojik kızımız vardı üçüncü kızımız kalbimizden doğmadan önce. Benim sosyal hizmetler ile bağım üniversitede başladı. Hala 0-6 yaş gönüllü ailesiyim. Çocukların ihtiyaçlarına elimden geldiğim kadarıyla yardım ediyorum, onları seviyorum ve ilgileniyorum. Koruyucu ailelik fikri üniversite çağında başladı oradaki çocukların bir aileye ne kadar ihtiyaç duyduğunu görünce henüz meslek sahibi dahi olmadan koruyucu aile olmak istedim. Biz bu konuyla ilgili örnek olmaya çalışıyoruz ve kurumda hiç çocuk kalmasın istiyoruz“ diye konuştu.