Eskişehir'de “küfür” kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Eskişehir'de 'küfür etme' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 14 Nisan'da Hoşnudiye Mahallesi'nde iki grup arasına "küfür etme” meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu H.Y.A. (18), üzerinde taşıdığı bıçakla Nahit Katıoğlu'nu (27) yaralayıp olay yerinden kaçtı. 112 Acil Sağlık ekiplerince, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Katıoğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katıoğlu'nun memleketi İzmit'te toprağa verildiği öğrenildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, şüpheli H.Y.A.'nın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.