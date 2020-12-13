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Eskişehir'de kumar operasyonu

Eskişehir’de bir işletmede kumar oynadıkları iddia edilen 18 şüpheliye ceza yazıldı.

Eskişehir'de bir işletmede kumar oynadıkları iddia edilen 18 şüpheliye ceza yazıldı.


Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir kafeye Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, operasyon düzenledi. Ekipler, kumarhaneye çevrilen binadaki 18 kişiye kumar oynamaktan ve korona virüs tedbirlerine uymamaktan 113 bin 400 lira para cezası uyguladı. İş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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