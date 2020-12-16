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Eskişehir'de kumarhane baskını

Eskişehir’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek dernek binasında kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye toplam 118 bin 125 lira para cezası verildi.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek dernek binasında kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye toplam 118 bin 125 lira para cezası verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir dernek binasına baskın düzenledi. İş yerindeki 27 kişinin, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi. Zanlılara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 118 bin 125 lira para cezası uygulandı. Dernek sorumlusu hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.

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