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Eskişehir'de kupalar sahibini buldu

Eskişehir, ‘Yıldızlar Kılıç Federasyon Kupası’nda Türkiye’nin 9 ilinden 84 eskrimciye ev sahipliği yaptı.

Eskişehir, ‘Yıldızlar Kılıç Federasyon Kupası'nda Türkiye'nin 9 ilinden 84 eskrimciye ev sahipliği yaptı.


Osmangazi Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda iki gün süren mücadelenin ardından ,‘Yıldız Erkekler/ Kızlar Kılıç' kategorilerinde dereceye giren eskrimciler kupalarını aldı. Erkeklerde Muhammed Furkan Kalender (Anka Eskrim SK), kızlarda ise Işıl Ulusaloğlu (TED SK) birincilik kupasının sahibi oldu.


Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 faaliyet takviminde yer alan ‘Yıldız Erkekler ve Kızlar Kılıç Federasyon Kupası'nda; ‘Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Samsun ve Zonguldak' illerinden eskrimciler kupa kazanmak için iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmalar sonucunda Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporcular kupa ve başarı sertifikalarını; TEF Teknik Kurul Üyesi Mustafa Uslular ve Müsabaka Gözlemcisi Uluslararası Hakem Tansu Tanaçan'ın elinden aldı.

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