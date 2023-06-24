Eskişehir'de kurban kesim yerleri belli oldu

Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık alımı ve kesimini sağlıklı bir şekilde yapması için kesim ve satış yerleri belirledi.

İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, kentteki kamu kurumları,il ve ilçe belediyeleri ile yaptığı çalışmalar sonucunda 3 merkez ilçede kurban satış ve kesim yerlerini belirlediğini duyurdu. Açıklamada, "2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ çerçevesinde, İl Müdürlüğümüz personeli İlçe Müftülükleri tarafından oluşturulan denetim komisyonlarında görev almakta olup, kurban satış ve kesim yerlerinin çevre mevzuatı açısından denetimleri gerçekleştirilmektedir. İl Müdürü Hikmet Çelik tarafından Tepebaşı İlçesi, Muttalıp Yolu 2'nci kilametrede yer alan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı ve kurban kesim yerleri ziyaret edilmiş; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bağlı yönetmelikleri uyarınca gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı, oluşan atıklar için mevzuatta yer alan hükümlerin uygulanıp uygulanmadığı hususları denetlenmiştir. Ziyaret sırasında vatandaşlarla ve kurban satıcıları ile yapılan görüşmelerde aynı alanda kesim hizmeti verilmediğinden yakınmalar gündeme gelmiş, bu durumun özellikle bayram günlerinde büyük sıkıntı oluşturduğu ve kaçak kesimler sebebiyle çevre kirliliği oluştuğu ifade edilmiş, diğer illerde olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı hizmetlerinin ivedilikle tamamlanarak hayvan pazarı içerisinde hem satış hem kesim hizmeti verilmesi gerektiği dile getirilmiştir.” denildi.

Ayrıca İl Müdürü Çelik, kurban kesimi sırasında oluşacak atıkların gerek İslami usullere, gerekse çevre mevzuatına uygun bir şekilde bertarafının sağlanması konusunda da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.