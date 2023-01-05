Eskişehir'de kurduğu iş ile dünyaya açıldı

Eskişehir'de yaşayan Doğan Hüseyin Ateşmen, bir cam fabrikasında 20 yıl çalıştıktan sonra kurduğu firma ile dünyaya açıldı. Şirket cirosunun yüzde 60'ını yurt dışına yaptıkları işlerin oluşturduğunu belirten Ateşmen, “Baktık ki yurt içindeki pazar bize yetmiyor dünyaya açıldık” dedi.

Eskişehir'de 2017 yılından bu yana Esvera Cam ve Alüminyum firması ile cam üretimi sektöründe hizmet veren 47 yaşındaki Doğan Hüseyin Ateşmen, hayat hikâyesi ile göz dolduruyor. Sektörde hizmet veren bir fabrikada 20 yıl işçi olarak çalıştıktan sonra devlet desteğinden ve hibelerden de yaralanarak kendi işini kurmaya karar veren Ateşmen, şuan 25 kişiye istihdam sağlıyor. Eskişehir'de hizmet verme hedefiyle çıktığı yolda ülke pazarına açılan Doğan Hüseyin Ateşmen, 2022 yılında işlerini büyüterek 6 ülkeye ihracat yaptı. 2022 yılında şirket cirosunun yüzde 60'ını dış ticaretten kazandıklarını söyleyen Ateşmen, “Şu an 25 olan personel sayımızı, ilerleyen zamanda 75'e kadar çıkarma ihtimalimiz yüksek” ifadelerini kullandı.

“Avrupa ve Balkanlar'da 6 tane ülkeye ürün gönderiyoruz”

Devlet desteklerinden ve hibe projelerinden yaralanarak kurduğu şirketiyle Avrupa ve Balkanlarda bulunan 6 ülkeye ürün gönderdiğini belirten Esvera Cam ve Alüminyum firma sahibi Doğan Hüseyin Ateşmen, “Bu mesleğe 2017 yılında ilk kurduğumuz atölyede cam ve gölgelendirme sistemleri üreterek başladık. Günün ihtiyaçları ve şartlardan dolayı daha sonra elektrostatik toz boya fırın tesisi kurmaya karar verdim. Şu anda yurt dışında Avrupa ve Balkanlar'da 6 tane ülkeye ürün göndermekteyiz. Gönderdiğimiz ürünlerde ilerleyen süreçte reklamasyon yaşamamak adına kendi üretim tesisimizi kurmaya karar verdik. Bu üretim tesisini kurarken devletin verdiği teşvik ve hibelerden de olabildiğince faydalandık” dedi.

“Bir fabrikada 20 yıl çalıştıktan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim”

Bir fabrikada 20 yıl çalıştıktan sonra kurduğu iş ile şu günlerde 25 kişiye istihdam sağladığını belirten Ateşmen, “Bu işten önce cam sektöründe hizmet veren bir fabrikada personel olarak görev yapıyordum. Daha sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Esnaflık hep içimde olan bir şeydi. 20 yıl personel olarak görev yaptım. Yirminci yılımda ayrılma kararı alıp kendi işimi kurdum. Şu an için 25 personel ile çalışıyoruz. Bu sayının ilerleyen zamanda 75'e kadar çıkma ihtimali yüksek. Bunu da 2023 yılında yeni yapacağımız yatırımlarda planlıyoruz” diye konuştu.

“2022 ciromuzun yüzde 60'ını dış ticaretle sağladık”

Şirket cirosunu büyük bir kısmının dış ticaretten oluştuğunu belirten Doğan Hüseyin Ateşmen, 2023 yılında ticaret ağının yurt dışı hedefli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cam üzerine bir tesis kurmamızın ise şehrimizde insanların daha kaliteli ve ihtiyaca uygun camlara ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Kaplamalı camlar dediğimiz; ısı ve güneş kontrolü camlarını baz alarak yola çıktık ve tüketiciye bunları hep anlattık. Bunlar da bize hep iş olarak geri döndü. Biz bu işe Eskişehir içi başladık ve daha sonra Türkiye genelinde işler yapmaya başladık. Baktık ki pazar bize yetmiyor, “Biraz daha gayret edelim” deyip ilk önce Hırvatistan ile başladık. Sonra Sırbistan, Makedonya, İngiltere, Fransa, Dubai, Karadağ ve Belçika'ya ulaştık. Bayi ağımızı da 2023 yılında yurt dışında genişletmeye karar vermiş durumdayız. Şu anda 2022 ciromuzun yüzde 60'ını dış ticaretle sağlamış bulunuyoruz.”