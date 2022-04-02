Eskişehir'de kuvvetli rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgâr hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından dün Eskişehir için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı gelmesinin ardından bugün kent genelinde fırtınanın etkili olduğu görüldü. Kuvvetli rüzgâr, motosiklet, dükkân önü tabelaları ve sandalyeler gibi nesneleri devirirken vatandaşlar zaman zaman yürümekte zorlandı. Bazı esnaflar ise ürünlerinin üstüne örtü sererek tozlanmaya karşı önlem aldı.

Öte yandan, meteoroloji, meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.