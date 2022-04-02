İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehir'de kuvvetli rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir’de etkili olan kuvvetli rüzgâr hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgâr hayatı olumsuz yönde etkiledi.


Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından dün Eskişehir için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı gelmesinin ardından bugün kent genelinde fırtınanın etkili olduğu görüldü. Kuvvetli rüzgâr, motosiklet, dükkân önü tabelaları ve sandalyeler gibi nesneleri devirirken vatandaşlar zaman zaman yürümekte zorlandı. Bazı esnaflar ise ürünlerinin üstüne örtü sererek tozlanmaya karşı önlem aldı.


Öte yandan, meteoroloji, meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.