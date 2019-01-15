Eskişehir'de lapa lapa kar yağışı

Eskişehir'de birkaç gündür etkili olan soğuk havanın ardından öğlen saatlerine doğru başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerine kara bıraktı. Önce yağmurla karışık başlayan kar yağışı kısa sürede şiddetini artırdı. Lapa lapa kar yağdığını gören vatandaşlar durumu mutlulukla karşılarken, sürücüler de daha dikkatli ve tedbirli davrandı. Bazı vatandaşlar kar yağışından korunmak için şemsiyelerle sokağa çıkarken, bazıları vatandaşlar ise kar yağışını görüntüledi. Adeta yaprak şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde ve sokakların yanı sıra, park, bahçe ve çatıları beyaz örtü ile kapladı

Öte yandan meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kent merkezinin yanı sıra yükseklerde de etkili olan kar yağışının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. Kar yağışı, bu gecenin ardından yerini soğuk havaya bırakacak.