Eskişehir'de LGS heyecanı

Eskişehir'de bugün 10 bin 384 sekizinci sınıf öğrencisi 2 oturumdan oluşan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı'na girerken, kapı önünde bekleyen velilerin heyecanı dikkat çekti.

Ülke genelinde 1 milyon 246 bin 429 8'inci sınıf öğrencisinden 10 bin 384'ü Eskişehir'de istedikleri liseyi kazanmak için Liselere Geçiş Sistemi'nde ter dökecek. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden oluşan ilk oturum bugün sabah saat 9.30 itibariyle başladı. Sözel oturumda toplam 50 soru çözmek için sınıflarına geçen öğrencilerin yansıra velilerin heyecanlı bekleyişi dikkat çekti. Kimi aile ve öğrenciler dakikalar önce okul önünde beklemeye koyulurken kimileri de kapıların açılma saatinden sonra sınava girecekleri okullara geldi. Genel olarak olumsuz bir durumun yaşanmadığı sınav girişinin ardından velilerin bol bol dua okuduğu görüldü. 50 soruya 75 dakika cevaplamaya çalışacak öğrenciler daha sonra saat 11.30'da başlayacak olan Sayısal oturumuna girecekler. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soruyu çözmeye çalışacak öğrencilere 80 dakika süre verilecek.