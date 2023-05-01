Eskişehir'de lokantacılara göre Ramazan ayı bereketli geçti

Eskişehir'de Ramazan ayında olan iş temposunun kendilerini memnun ettiğini belirten lokantacı esnafı, şehir dışından gelen turistlerin de talep gösterdiğini söyledi.

Mübarek Ramazan Ayının geride bırakılması ile birlikte lokantalar normal mesai dönemine geçti. Lokanta çalışanları, Eskişehir'de vatandaşların dışarda yemek yemeye ilgi gösterdiklerini söyledi. Eskişehir'de 25 yıldır lokanta işletmeciliği yapan Sabri Asar, Ramazanın bereketli geçtiğini ifade ederek, işlerinin güzel ilerlediğini dile getirdi.

"Gündüz ve iftar vaktinde vatandaşlar gelip yemeklerini yedi"

Günün normal saatlerinde ve iftar vaktinde vatandaşların lokantaya gelerek yemeklerini yediklerini kaydede 25 yıllık lokantacı Asar, on bir ayın sultanı Ramazan ayında yemek fiyatlarını makul seviyelerde tuttuklarını belirterek, “Ramazan ayı bereketli güzel geçti. Güzel işlerimiz oldu. Gündüz ve iftar vaktinde vatandaşlar gelip yemeklerini yedi. Sağlık durumu nedeniyle oruç tutamayanlar, hasta olanlar ve yaşlılar Ramazanda rağbet gösterdiler. Bayramın bitmesinin ardından da biraz durgun geçti ama yine de iş yaptık. Masraflarımızı çıkaracak kadar iş yapıyoruz. Çorbalar hariç 20 çeşit yemek yapıyoruz. Bazen çeşit sayımız 25'e çıkıyor. Bir önceki iş gününün durumuna göre yemekler çıkarıyoruz. İşlerimizin durumuna orantılı olarak yemek yapıyoruz. Öğle vakitlerinde çok yoğun oluyoruz. Saat 12.00 ila 15.00 arası özellikle çalışanlar geliyor, yoğunluk oluşuyor. Eskiye nazaran işlerimiz iyi ilerliyor. Vatandaşlar zamlı maaşlarını alınca yemek piyasası canlanmaya başlıyor. Fiyatlarımızı makul seviyede tutmaya çalışıyoruz. Genellikle orta fiyatlı yemekler satıyoruz. Çorba satışlarımız da iyi. Halkın orta gelirlilerinin yiyeceği yemekler yapıyoruz” diye konuştu.

"Eskişehir, Türkiye'nin en ucuz yemek satan şehirlerinden biri"

Eskişehir'e şehir dışında gelen yerli turistlerin de gelerek yemek yediklerini ifade eden Asar, Türkiye'nin en ucuz yemek satan şehirlerinden birinin Eskişehir olduğunu söyleyerek, “Şehir dışından gelen misafirlerimiz oluyor. Eskişehir'in nesi meşhursa gelip yiyorlar. Fiyatların çok ucuz olduğunu söylüyorlar. Eskişehir yemek yönünden bedava. Eskişehir, Türkiye'nin en ucuz yemek satan şehirlerinden biri. Müşterilerimizin çoğu öğrenci, esnaf ve memurdan oluşuyor. Yemeklerimize ilgi yüksek” dedi.