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Eskişehir'de mahkumlar eğitim için çalıştı

Eskişehir Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü denetimindeki mahkumlar, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında bir okulun boya, tadilat ve çevre temizliği işlerini yaptı.


Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan proje kapsamında, denetimli serbestlik kanunlarınca belirlenen şüpheli, sanık ve hükümlüler, tekrar topluma kazandırılmak için çalışıyor. 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatilinde, mahkumlar tarafından, her ilde belirlenmiş bir okulun eksiklerini gideriliyor. Çevre temizliğinden okulun bahçesinde biriken karların temizlenmesine kadar tüm eksiklerini gideren mahkumlar öğrencilere, her anlamda temiz bir okul sağlıyor.


Eskişehir'de 3 bin 700 öğrencinin öğrenim gördüğü Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmalarına Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt katıldı.

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