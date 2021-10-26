Eskişehir'de makaron operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 402 bin 800 bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı çalışanlar vergi kaybının önlenmesi için tütün ve tütün mamulleri satan işletmeleri denetledi. Denetlenen 9 ayrı iş yerinde 402 bin 800 dal bandrolsüz makaron, 73 bin 500 dal sarılmış sigara, 40 kilogram bandrolsüz tütün, 60 adet mükerrer kullanım için sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Denetleme sonrasında 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.