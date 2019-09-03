Eskişehir'de Manga rüzgarı esti

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 13.'sünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun ilk konserinde, sevilen rock müzik grubu Manga Eskişehirliler ile buluştu.

2 Eylül Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından sevilen rock müzik grubu Manga, Eskişehirliler ile buluştu. Eti eski fabrika alanında ücretsiz olarak gerçekleştirilen konsere Eskişehirliler yoğun ilgi göstertirken, konser alanı ise saatler öncesinden doldu. Konsere akın eden vatandaşların coşkusu, Manga'nın sahneye çıkması ile zirveye ulaştı. Grubun sevilen şarkılarını hep birlikte seslendiren kalabalık, cep telefonlarının flaş ışıklarını açarak görsel bir şölene de imza attı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın Etiyopya'da düzenlenen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu'nda ülkemizi temsil etmesi dolayısıyla katılamadığı programda Başkan Vekili Turgut Doğandor sahneye çıkarak Manga'ya teşekkür etti. Doğandor, “Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç, ülkemizi temsilen uluslararası bir toplantıda ve aramızda bulunamadılar. Ben sizlere kendisinin selamlarını iletiyorum. Bugün Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun açılışını gerçekleştirirken kentimizin de düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında Eskişehirli müzikseverler için ücretsiz olarak düzenlenecek konser programları; Derya İnanç, Bando Midas, Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları, Kaan, Alpay, Soup Opera, Yoldayım Asuman ve Mehmet Erdem ile devam edecek.