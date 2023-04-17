Eskişehir'de Mart ayında bin 797 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir'de konut satışı bu yıl Mart ayında, 2022 Mart ayına göre yüzde 4,7 oranında azalarak bin 797 oldu.

TÜİK tarafından ülke genelinde Mart ayında satılan konut sayısı açıklandı. Yayımlanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,4 azalarak, satılan konut sayısı 105 bin 476 oldu. Eskişehir genelinde konut satışları Mart ayında, 2022 Mart ayına göre yüzde 4,7 oranında azalarak bin 797 adet oldu. Konut satışlarında Mart ayında konutların 576 adedi ilk el satış, bin 221 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir'de satışı yapılan bi 797 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 oranında artarak 640 adet, diğer satışlar ise yüzde 13,8 oranında azalarak bin 157 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 640 konutun 223 adedi ilk satış, 417 adedi ise ikinci el satış oldu.

TÜİK tarafından verilen satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 23 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 6 bin 120 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 54 konut ile Hakkâri ve 69 konut ile Bayburt oldu. Türkiye geneli konut satışları geçen yıl Ocak Mart döneminde 320 bin 063 olarak gerçekleşti. Bu yılın aynı döneminde satılan konut sayısı yüzde 11,5 azalarak 283 bin 215 oldu.