Eskişehir'de masalsı manzaralar oluşturan kar, bazıları için çileye dönüştü

Eskişehir'de etkili bir şekilde yağan kar seyrine doyumsuz görüntüler oluştururken, kardan dolayı değişen otobüs güzergahları ise özellikle yaşlı vatandaşları mağdur etti.

Eskişehir'de hafta başından bu yana yer yer yağan kar, haftanın son iş günü olan Cuma gününde adeta lapa lapa yağışa döndü. Gece geç saatlerde başlayan, gün ortasına kadar devam eden kar yağışı, adeta şehri beyaz örtüyle kapladı. Seyrine doyumsuz manzaralar oluşturan karda vatandaşların eğlendiği görüldü. Kartpostallık karlı Eskişehir manzaraları yine vatandaşlarca fotoğraflandı. Eşsiz kar manzaraları dron ile ayrıntılı bir biçimde havadan görüntülendi.

“Otobüs eğer gelmez ise yaya gideceğim”

Kar genel olarak güzel görüntülere neden olsa da bazı vatandaşlar zorluk yaşadı. Kayganlaşan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler gibi belediye otobüsü bekleyen Eskişehirliler de değişen güzergahlar nedeniyle dakikalarca durakta bekledi. Belediye otobüsünden umudu kesen bazı vatandaşlar evlerine dönerken, bazıları ise soğuk havaya rağmen yürüyerek gitmek istedikleri noktaya ulaşmaya çalıştılar. Güzergah değişimi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama ya da uyarı yapılmadığı görüldü.

Odunpazarı ilçesi Maide Bolel Huzurevi'nde kalan Ali Çalı isimli yaşlı vatandaş, değişen otobüs güzergahından dolayı durakta boşa beklediğini İHA muhabirinden öğrendi. Otobüsün gelmeyeceğini öğrenen Çalı, dik ve kayganlaşan yolu yürüyerek aşacağını söyleyip şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi geldim ben daha. Yukarıdaki Maide Bolel Huzurevi'nde kalıyorum. Dışarı az çıktığım için bu durumdan haberim yoktu. Otobüsün olup olmadığını bilmiyorum. Otobüs eğer gelmez ise yaya gideceğim.”

Otobüs güzergahlarının öğle saatlerinden sonra normale döndüğü görüldü.