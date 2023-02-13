İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehir'de meslek lisesi öğretmenlerinden deprem bölgesine çadır sobası

Eskişehir Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde deprem bölgesine gönderilmek üzere çadır sobası üretimine başlandı.


Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre‘nin tarafından başlatılan yardım kampanyasına soba üretimi de eklendi. Meydana gelen deprem nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesinin ardından Eskişehir Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selami Küçükkör ve öğretmen Nurettin Göktuğ Acet'in koordinesi ile, meslek öğretmenleri ve bölüm şefleri ve teknisyenleri kolları sıvadı. Atölyelerde soba üretimine başlayan öğretmenler, deprem bölgesine katkı sağlamak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çadır sobalarına emekli olan öğretmenlerden destek verdi. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri; gönüllü olarak çalışan öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. İki gün içinde depremzedelere gönderilmek üzere; yüz soba hazırlandı ve deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlendi. Sobaların yardım tırıyla deprem bölgesine gönderileceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.