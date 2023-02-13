Eskişehir'de meslek lisesi öğretmenlerinden deprem bölgesine çadır sobası

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre‘nin tarafından başlatılan yardım kampanyasına soba üretimi de eklendi. Meydana gelen deprem nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesinin ardından Eskişehir Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selami Küçükkör ve öğretmen Nurettin Göktuğ Acet'in koordinesi ile, meslek öğretmenleri ve bölüm şefleri ve teknisyenleri kolları sıvadı. Atölyelerde soba üretimine başlayan öğretmenler, deprem bölgesine katkı sağlamak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çadır sobalarına emekli olan öğretmenlerden destek verdi. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri; gönüllü olarak çalışan öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. İki gün içinde depremzedelere gönderilmek üzere; yüz soba hazırlandı ve deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlendi. Sobaların yardım tırıyla deprem bölgesine gönderileceği öğrenildi.