Eskişehir'de Mevlana kültürüne büyük ilgi

Eskişehir'de Mevlevihanesi Kültürel Derneği'nin faaliyetleri vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi görüyor.

2006 yıllında kurulan, Eskişehir Kurşunlu Camii ve Külliyesi içerisinde yer alan Eskişehir Mevlevihane Kültür Derneği, Sema, dinleti programları düzenliyor. Türkiye'nin büyük Mevlevihanelerinden birisi olan Eskişehir Mevlevihane'si, Mevlana kültüründe önemli bir yere sahip kentin maneviyatına katkı sağlıyor. Eskişehir, Mevlana kültüründe büyük isimler olan Hacı Hasan Dede ve Mesnevi Han'ın yetiştiği yer olarak biliniyor. Dernekte her hafta cumartesi ve pazar günleri öğleden sonra dinleti, her ayın ilk pazarında Sema programı ve senede bir kez de Şeb-i Aruz gibi programları düzenleniyor. Ayrıca Mevlevihaneye bağlı olan ve genelde Mevlana kitapları içerisinde bulunan kütüphanesine de vatandaşlar tarafından, özellikler öğrenciler tarafından büyük bir ilgi gösteriliyor. Özellikle her ayın ilk pazar gününde yapılan Sema programı Eskişehirliler ve kenti ziyarete gelenlerin ilgisini çekiyor.

Eskişehir'in Mevlevihane'sinde Sema grubunda çalışan Naci Bayraktaroğlu, Eskişehir Mevlevihane faaliyetleri hakkında şunları söyledi;

“Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği 2006 yıllında kurulmuş ve kültür faaliyetlerini devam ettiriyor. Kültür faaliyetlerinde Kur'an-ı Kerim dersleri konferans şeklinde veriliyor. Osmanlıca kursları veriliyor, musiki, ebru ve hat kursları var” dedi.

Mevlevihane Kültür Derneği'nin, Türk- İslam kültür ve medeniyetini Eskişehir'de devam ettirmesini vurgulayan Bayraktaroğlu “Bir kültür derneği olduğu için Türk-İslam kültür medeniyetinin bütün güzelliklerini Eskişehir'de bu dernek devam ettiriyor. Bizim burada amacımız iç âlemimize aşk ile şekillendirmek. Allah'a olan aşkımızı buradan öğrenmek tahsil etmektir. Her hangi sorun sıkıntımız yok, gayet güzel çalışıyoruz” ifadeleri kullandı.

Sema programı her ayın ilk pazar günü yapılıyor

Her ayda bir defa yapılan Sema programı anlatan Bayraktaroğlu “Bir Sema topluluğumuz var. Bu Sema topluluğumuz her ayın ilk Pazar günü saat 12'de Kurşunlu Külliyesi Semahanesinde Ayin-i Şerifi icra ediyor. Her ayda bir defa oluyor. Yaklaşık 15 kişi kadar Sema grubunuz var” şeklinde açıkladı.

Tekkemiz Türkiye'de büyük Mevlevi hanelerinden bir tanesi

Eskişehir'in Mevlana kültüründe önemli bir yere sahip olmasını vurgulayan Bayraktaroğlu “Eskişehir Mevlevi kültürü bakımından çok zengin bir yer. Hacı Hasan dedemiz olmak üzere çok iyi insanlar yetiştirmiş burada. Kendisi 1800'lerde âlemi bekaya teşrif etmiş, ama Eskişehir'in manevi yapısında büyük bir yeri olan zatı şerif. Tekkemiz Türkiye'de büyük Mevlevi hanelerinden bir tanesi. Burada çok güzel insanlar yetiştirilmiş. Son İstanbul'da olan Mehmet Celalettin dede gibi büyük şeyhler yetişme yeri de Hacı Hasan tedrisatında olmuş” dedi.

Sema programını kapının camından izlediler

Sema programa katılmak için gelen insanlar içerde yeterli yer olmadığı için kapını camından programa izlemeye çalıştılar. Vatandaşlar, programın sonuna kadar kapıda ayakta durarak cam arkasından video çekiyorlar. Bayraktaroğlu, bu sorunla ilgili olarak “Semahane ne yazık ki bu kadar. Biz her sene Şeb-i Aruz gibi programları Anadolu veya Osmangazi üniversitelerinin büyük salonlarında 17 Aralık'ta yapıyoruz. O zaman daha çok insanlar bu etkinliğe katılıyorlar. Ama buradaki imkânlarımız bu kadar” dedi.