Eskişehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Eskişehir'de bir minibüs ve otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Seyitgazi karayolu Yenikent kavşağında saat 06.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, Ali M. idaresindeki 26 S 0343 plakalı servis minibüsü ile Kadir Tunçyol (40) yönetimindeki 26 TF 712 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçları gören çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yapılan ilk kontrollerde otomobil sürücüsü Kadir Tunçyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Tunçyol'un cansız bedeni otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülürken, minibüs şoförü Ali M. ise polis ekiplerince karakola götürüldü.