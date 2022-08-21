Eskişehir'de motosiklet hırsızları yakalandı

Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce faili meçhul olayların aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda değişik tarihlerde çalındığı anlaşılan 2 motosiklet ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi O.E. ve S.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.