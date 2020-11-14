Eskişehir'de müzeler yeniden kapatıldı

Son günlerde Eskişehir'de artan Covid-19 vaka sayılarından dolayı kentte bulunan müzeler yeniden ziyarete kapatıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada; Korona virüs ile mücadele eylem planı kapsamında, kentte artış gösteren vaka sayıları nedeniyle ziyaretçilerin sağlığını korumak için Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi ve Eskişehir Kurtuluş Müzesi geçici süreyle ziyarete kapatıldığı belirtildi.