Eskişehir'de müzik ziyafeti

Renkli görüntüleriyle tüm Türkiye'nin hafızasında yer eden EskiFest 2019'un ilk gününe 20 bini aşkın müziksever akın etti.

Rapten Karadeniz ezgilerine, Anadolu rocktan klasik rocka, etnik melodilerden türkülere farklı müzik türlerinin başarılı temsilcilerinin yer aldığı EskiFest 2019 sahnesi müzikal çeşitliğiyle de göz doldurdu. Festivalin ilk gününde sırasıyla Faça (Keşif Sahnesi), Şanışer ft.Sokrat St, Niyazi Koyuncu, Can Gox, Umut Kuzey, Selda Bağcan ve Şebnem Ferah sahne aldı. EskiFest'in ilk gününün kapanışını Türk rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah yaptı. Yayınladığı ilk albümü ‘Kadın'dan bu yana söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinen sanatçı geniş ve özel repertuvarıyla, muhteşem bir konser ziyafeti sundu.

Umut Kuzey ve Niyazi Koyuncu düeti büyük alkış aldı

Festivalin ilk gününün en özel anı Umut Kuzey'in performansı sırasında Niyazi Koyuncu'yu davet etmesi oldu. Karadeniz kültüründe önemli bir yere sahip olan ve adına türkü yazılan Gelevera Deresi adlı türküyü seslendiren ikili 2005 yılında aramızdan ayrılan ve milyonların gönlünde taht kurmuş Kazım Koyuncu'yu da anmış oldu. Büyük alkış alan düet festival alanında duygu dolu alanlara yerini bıraktı. Festival 3 gün daha devam edecek.