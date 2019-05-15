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Eskişehir'de nesli tükenmekte olan 'Toş' kuşu bulundu

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde hayvanseverler tarafından nesli tükenmekte ve koruma altında olan, ayrıca Türkiye’nin en büyük uçan kuşu olma özelliği taşıyan ’Toy’ kuşu yaralı halde bulundu.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hayvanseverler tarafından nesli tükenmekte ve koruma altında olan, ayrıca Türkiye'nin en büyük uçan kuşu olma özelliği taşıyan 'Toy' kuşu yaralı halde bulundu.


Edinilen bilgilere göre toy kuşu, dün akşam saatlerinde Çifteler'in Zafer Hamit Mahallesi'ndeki bir tarım alanında Engin Çaldemir ve Deniz Ergürbüz tarafından bulundu. Hayvanseverler durumu İlçe Ziraat Odası Başkanı Nejat Yatır'a bildirdi. Bu sabah Oda başkanı ve hayvanseverler nesli tükenmekte olan, koruma altında olan kuşu Çifteler İlçe Tarım Müdürlüğü'ne getirdi. Elektrik direğine takıldığı için boynundan ve sağ kanadından yaralı olduğu yaklaşık 15-16 kilogram olan toy, buradan da tedavi için Afyon Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi. Toy kuşunun tedavi sürecinin ardından doğaya geri bırakılacağı öğrenildi.

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