İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de nöbetçi noter yoğunluğu

Eskişehir’de hafta sonu faaliyet gösteren nöbetçi noterlikte yoğunluk oluştu.

Eskişehir'de hafta sonu faaliyet gösteren nöbetçi noterlikte yoğunluk oluştu.


Çamlıca mahallesinde bulunan 10. Noterlikte özellikle araç alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu nöbetçi olması nedeniyle işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler noterliğe akın etti. Noterliğin içinde ve bina önünde oluşan kalabalık, görenleri hayrete düşürdü. Sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı da görüldü.

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