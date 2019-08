Eskişehir'de öğrencilerin barınma sorunu olmayacak

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, üniversitelerin 2019-2020 döneminde, Eskişehir'in bütün öğrencileri barındırmaya hazır olduğunu, bu açıdan herhangi bir sorun yaşamayacakları söylendi.

Üç büyük üniversite içinde bulunan ve öğrenci şehri olan Eskişehir, 2019-2020 yeni dönemi için kente gelen bütün öğrenciler için barınma imkânları sunmaya hazır. Rahat ve yaşanabilir yurtlar, apartlar ve ucuz evleri ile Eskişehir, öğrencilerin en rahat yaşanabilir şehrinden birisidir. Eskişehir öğrencileri için en rahat şehri olduğunu anlatan Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, “Dünyanın yaşanabilir şehirlerinden birisidir şehrimiz. Fiyat bakımından diğer şehirlerle kıyas yaptığınızda gençlerin 400 ile 800 lira arasında rahatlıkla geçirebildiği, öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşıladığı ve tertemiz yurtlar bulunduğu bir şehirdir burası. Çocukları Eskişehir'e kazanan aileleri ben gerçekten şanslı aileler olarak tanıyorum. Burada üniversiteyi bitiren öğrenciler son sene buradan gitmeye istemediklerini ve burada çalışmak istediklerini görüyoruz ki bu bizim kendi tecrübe ve gördüğümüzden kaynaklanan bir şey” ifadeleri kullandı.

“Barındırma konusunda bir sorun yaşanır mı diye bende bir endişe vardı”

Türkiye'de inşaat sektöründe var olan durgunluk Eskişehir'de de yaşandığını, ancak bu durumun öğrencilerin barınmasını çok etkilemediği anlatan Çelik, “Bu sene inşaat sektöründe Türkiye genelinde durgunluk vardı. Bizim Eskişehir'de de durum aynı şekildeydi. Acaba inşaat yönetimi olmadığı için barındırma konusunda bir sorun yaşanır mı diye bende bir endişe vardı. Ama şuana kadar gördüğümüzde her hangi bir sorun yaşanmadı. Eskişehir'de yetecek kadar apart olduğunu görüyoruz. Şimdiye kadar bize herhangi bir sorun sıkını bize ulaşmadı. Her şeyde zam olduğu için tabii ki bizim burada da yansıyor. Özel apartlara yüzde 10 ve yüzde 15 gibi fiyatlarda bir yükselme var. Öğrencilerin çok tercih ettiği 1+1 ve 2+1 evlerimizde de fiyatlar bir az yükseldi. Biz sistem üzerinden fiyatların bu yükselişini görebiliyoruz” dedi.

"İnternet üzerinden ev kiralamayı tavsiye etmiyoruz"

Eskişehir'de bulunan özel apartlar ve yurtların; üniversitelerin kayıtları başladığında, yeni gelen öğrencilere hizmet sunmak ve kendinizi tanıtmak için stand açtıklarını ve buraların genelde Eylülün ilk haftasında başladığını ve kayıtların bitimine kadar devam ettiğini anlatan Çelik, öğrencilere bu tavsiyelerde bulundu;

“Ben kısacası Eskişehir üniversitelere kazanan öğrencilere onların ailelerine tebrik ediyorum. Eskişehir zaten yaşanabilir bir şehir. Memnun kalacaklar ki bunu biz görüyoruz zaten. Biz şimdiden üniversite hayatlarında başarılar diliyoruz. Öğrencilere internet üzerinden ev kiralamayı tavsiye etmiyoruz. Gayrimenkul danışmanları ve emlakçı arkadaşlarımız aracıyla ev tutmalarını tavsiye ediyoruz.”

“Çok fazla öğrenci var”

Eskişehir'de genelde öğrenciler üniversite civarlarında yoğunlaşıyor. Bağlar tarafına kafeleri, eğlence mekânları ve gece dışarıya çıkabilmek için öğrenciler çok tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Eskişehir'de bulunan özel bir apartın yetkilisi olan Derya Ferlibilek, Eskişehir'in özel yurtları ve apartların fiyatları ve hizmetlerini şu şekilde anlattı;

“Çok fazla öğrenci var özel yurtlara çok talip oluyor. Ailelerin bütçesi öğrencilerin özel ve devlet yurtların tercihlerini şekillendiriyor. Devlet yurtları de çok tercih ediliyor, ama böyle genel baktığımızda genelde özel apartlara tercih eden öğrencilerin sayısı daha fazladır. Özel yurtlar ve apartlarda ortak kullanım gibi bir durumla karşılaşmıyorlar. Banyo ve mutfak kendilerine ait oluyor. Ama devlet yurtlarında bir tane banyo oluyor ve o banyoyu ve ya mutfağı ortalama 8 ve ya 9 kişi kullanıyorlar. Öğrencilerin en çok şikâyet ettiği konulardan biri budur; ama özel yurtlarda böyle bir sorunla karşılaşmıyorlar” dedi.

"Geçen seneden bu yana daire başına 50 lira gibi bir zam geldi”

Özel apartların fiyatlarıyla ilgili Ferlibilek, “Ortalama fiyatlarımız 450 liradan başlıyor bu fiyat içinde tüm fatura ödemeleri var. Her hangi bir sınır ve fazla sorumluluğu yok. 450 liradan başlıyor 850 liraya kadar daire seçeneklerine göre ve ailelerin durumuna göre değişiyor. Her şeye zam geldiği için biz de zam getirme zorunda kaldık, bu sadece bize ait bir şey değil. Biz de bütün giderlerimizi kiraya yansıtma zorundayız. Mesela doğalgaz ve elektrik faturalara geldiği zammı biz de kiraya yansıtıyoruz. Ama şöyle bir durum var; bir önceki sene bizimle kalan öğrencilerin kırasına zam getirmiyoruz, çünkü onlar bize tercih etmiş zaten o bizim eski öğrencimiz bizim hizmetlerimizden memnun kalmış demek ki. Geçen seneden bu yana daire başına 50 lira gibi bir zam geldi” şeklinde konuştu.

"Güvenli, konforlu yerleri seçin ve işletme sahibinin davranışına dikkat edin"

Derya Ferlibilek, yeni gelen öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu;

“Yeni gelen öğrencilerin dikkat edecek bazı öğeler var. Onlara tavsiyem; kendilerine ait bir mutfak olmasını dikkat etsinler, güvenliği dikkat etsinler. Apartın güvenli bir yer olması önemlidir. Özellikle kız öğrencilerimiz üniversiteye yakın diye güvenli olmayan bir yeri seçmesinler ve işletmenin sahibinin yaklaşımı da önemlidir bu arada.”