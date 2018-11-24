Eskişehir'de ‘Öğretmenler Günü' kutlandı

Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesinde yapılan organizasyona Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen de katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlikte Eskişehir'de bulunan müzik öğretmenleri korusu, bir müzik dinletisi sundu. Daha sonra Emekli İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ramazan Kutlay tarafından emekli öğretmenler adına bir konuşma yapıldı. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ile devam etkinlikte ‘Öğretmenlik Anıları Yarışması'nda ilk üçe giren öğretmenlere hediyeler verildi.

Düzenlenen organizasyonda bir konuşma yapan ve Öğretmenler Günü ile ilgili düşüncelerini paylaşan Vali Çakacak, “Bedeli hiçbir maddi karşılık ile ölçülemeyecek kadar saygın bir mesleğin mensubu olan siz sevgili öğretmenlerimize sevgi, saygı ve minnettarlığımızı ifade etmek ve şükranlarımızı sunmak üzere bugün cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul buyurdukları gün olan Öğretmenler Gününde beraberiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, görevi başında şehit olanlar ile afetlerde, kazalarda kaybettiklerimiz ile, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyorum. Görevlerini hakkıyla yerine getirmiş, ülkesine ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmiş, bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen de yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak, eğitim hayatlarına kendilerine başarılar diledi.