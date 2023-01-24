Eskişehir'de okul öncesi eğitim gören 12 bin 83 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek

Eskişehir'de bağımsız anaokullarında ve anasınıflarında toplam 12 bin 83 öğrencinin okul öncesinde ücretsiz yemek uygulamasından yararlandırılması planlanıyor.

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan birinci dönemi 20 Ocak 2023 tarihinde sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören Eskişehir'deki yaklaşık 165 bin öğrenci karne heyecanı yaşayarak tatile girdi. Türkiye'de 19 milyon öğrencinin karne heyecanı yaşadığı günde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, müjdeli haberi verdi. Karne gününde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon 800 bin öğrenciye verilen ücretsiz yemek uygulamasının 5 milyon öğrenciye verileceğini duyurdu.

Okul öncesi eğitimdeki öğrencilere beslenme desteği çalışmaları çerçevede Eskişehir'de de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Eskişehir'de bağımsız anaokullarında eğitim gören 5 bin 401, anasınıflarında eğitim gören 6 bin 682 olmak üzere toplamda 12 bin 83 öğrencinin okul öncesinde ücretsiz yemek uygulamasından yararlandırılması planlanıyor.

Bu doğrultuda büyüme ve gelişme çağındaki çocukların artan enerji ve besin öğeleri gereksinimleri de göz önüne bulundurularak okul öncesi eğitimdeki çocuklara ücretsiz olarak verilecek olan yemeklerin menü planları İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca belirlenmeye başladı.