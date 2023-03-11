Eskişehir'de okuyan Türk Dünyası öğrencileri, Türklüğünün yöresel lezzetleri etrafında toplandı

Eskişehir'de okuyan Türk Dünyası öğrencileri, Türklüğünün yöresel lezzetleri etrafında toplandılar.

Eskişehir'de okuyan Türk dünyası öğrencileri, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Eskişehir Şubesi'nde bir araya geldiler ve birbirleri ile tanıştılar, kaynaştılar. Ardından Türk lezzetlerini tadına baktılar. Eskişehir'de yaşayan Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdulmevcut Karabaş konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, ‘'Eskişehir'de okuyan ve Türk Dünyasının bir çok yöresinden gelen Türk Dünyası öğrencileri, Türklüğünün yöresel lezzetleri etrafında derneğimizde bir araya geldiler. Derneğimizin Gençlik Kolları Temsilcisi Ceylan Kaddo tarafından organize edilen etkinlikte; Irak, Telafer Türkmen şehrinin en meşhur yemeği olan ‘Borhani' yemeğini yaparak, Eskişehir'de okuyan Türk Dünyası öğrencilerine, derneğimizde ikram ettik. Öğrenciler, aynı zamanda birbirleri ile kaynaştılar, sohbet ettiler ve tanıştılar. Türk Dünyası öğrencileri ile her zaman bir olmamız, diri olmamız gerekir. Birlikte olmak, beraberlikte olmak ve güçlü olmak demektir. Birlikten kuvvet doğar. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin'' dedi.