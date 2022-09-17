İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de orman yangını kontrol altına alındı

Eskişehir’de öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Eskişehir'de öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Bugün öğle saatlerinde Eskişehir'in Han ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü arasında kalan bölgede çıkan orman yangını yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, AKUT, AFAD ve itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan orman yangını sonrası alanda soğutma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

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