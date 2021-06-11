Eskişehir'de ormana düşen yıldırım yangına neden oldu

Eskişehir'de yıldırım düşmesi sebebiyle 2 günde 2 orman yangını meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilk 9 Haziran Çarşamba günü Sarıcakaya ilçesi Alapınar Mahallesi kırsalında ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım yerdeki otları tutuşturdu. Saat 17.20'de alınan ihbara Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü ilk müdahale ekipleri gitti. Ancak yanan yerde yol olmadığı için araçlar ulaşamadı. Sırt pompalarını ve su bidonlarını alan 7 orman işçisi, 2 kilometre yürüyerek yıldırımın düştüğü yere ulaştı. 200 metrekarelik bir alanda yangını söndüren işçilerden 3 kişi alevin tekrarlanmaması için sabaha kadar bekledi. Yangında üç kızılçam ağacı zarar gördü.

Diğer yangın bugün Mihalıççık ilçesine bağlı Çalcı Mahallesi Deliköy mevkiinde bir ağaca yıldırım düşmesinden meydana geldi. Yangını 16.30'da Sarıyer Barajı'nın karşısında kalan Nallıhan'a ait gözetleme kulesi görevlisi gördü. Olay yerine 1 müdahale aracı, 2 arazöz ve 1 su tankeri ve 20 orman işçisi sevk edildi. Yolu olmayan bir yerde başlayan yangına ulaşmak için işçiler greyder desteği ile şerit açtı. Açılan şeritten ilerleyen arazözler ile alevlere müdahale edildi. Kızılçam türünden ağaçların olduğu 5 dekarlık bir alanda yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarına Çalcı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarda katıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, her 2 yangında da üstün gayret gösteren söndürme ekiplerini tebrik ederek teşekkür etti.