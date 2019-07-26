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Eskişehir'de otobüs kazası: 13 yaralı

Eskişehir’de, kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Eskişehir'de, kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre; kaza Sivrihisar-Afyonkarahisar yolunun 15'inci kilometresinde yaşandı. Arslan Peker idaresindeki 34 YK 1038 plakalı yolcu otobüsü ile seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Peker ile araçta bulunan 12 kişi yaralandı.


Öte yandan Eskişehir ve Sivrihisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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