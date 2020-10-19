Eskişehir'de otobüs kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir-Sivrihisar yolu 20'nci kilometrelerinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Sait Sümbülkent idaresindeki 03 ABE 827 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yağış sonrası yolun kayganlaşması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında otobüste bulunan şoför Sümbülkent, muavin Enes Aydoğmuş ve yedek şoför İlyas Eren, otobüsün içerisinde sıkıştı. Kaza sonrasında olay yerine 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı. Yaralılardan bir tanesi Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer ikisi ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (ESOGÜ) kaldırıldı. Ekipler kaza sonrasında yolda ve çevrede yoğun sis sebebiyle güvenlik önlemleri alırken, otobüste yolcu bulunmaması ise adeta derin bir nefes aldırdı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.