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Eskişehir'de otomobil ve tramvay çarpıştı

Eskişehir’de tramvay ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de tramvay ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.


İddiaya göre, kırmızı ışık yanmasına rağmen Seylap Caddesi'nden karşıya geçmeye çalışan 26 AJ 710 plakalı otomobil ile Otogar-SSK seferini gerçekleştiren tramvay çarpıştı. Kazayla birlikte otomobil ve tramvayda maddi hasar oluştu. Tramvay seferleri kısa süreliğine durdurulurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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