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Eskişehir'de pes dedirten görüntüler

Eskişehir’de korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde yapılan çağrılara uymayan vatandaşlar, sokaklarda izdihama neden oldu.

Eskişehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde yapılan çağrılara uymayan vatandaşlar, sokaklarda izdihama neden oldu.


Yeni tip korona virüs Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evde kalmaları yetkililer tarafından sürekli tekrarlanıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilirken, alınan ek önlemler ile İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonları tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Eskişehir'de ise havaların ısınması ve tüm vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte şehir merkezleri adeta doldu taştı. Birçok vatandaş yapılan uyarıları dikkate almayarak sokaklara akın ederken, bankaların ve dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu. Emniyet ekiplerinin uğraşları ile zaman zaman yoğunluk önlenmeye çalışılsa da sokaklarda adım atacak yer kalmadı.

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