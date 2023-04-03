Eskişehir'de polis ekiplerinden kaçak yakıt operasyonu

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, il merkezinde durdurulan bir tankerde yapılan aramalar sonucunda 19 bin 683 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi amacı ile kaçak/karışımlı akaryakıt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar neticesinde il merkezinde durdurulan 1 tankerde yapılan arama sonucunda, 19 bin 683 litre kaçak akaryakıt ekiplerce ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.