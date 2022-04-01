İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de polisin kumar baskınında ceza yağdı

Eskişehir’de kumar oynadığı tespit edilen 52 kişiye 92 bin 769 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de kumar oynadığı tespit edilen 52 kişiye 92 bin 769 TL idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kumar ve tombala önleme faaliyeti çerçevesinde Tepebaşı ilçesinde bulunan bir adreste çalışma yapıldı. Adreste yapılan arama çalışmalarında çok sayıda kumar malzemesi, 4 televizyon ve 1 kamera ele geçirildi. Kumar oynamaktan toplamda 52 şahsa 92 bin 769 TL idari yaptırım uygulanırken, mekân da mühürlendi. Çalışmalarda, ayrıca H.K. isimli şahsa “kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak” suçundan işlem yapıldı.

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