Eskişehir'de Ramazan alışverişi yoğunluğu sürüyor

Eskişehir'de on bir ayın sultanı Ramazan ayının yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilip çarşıda Ramazan alışverişine devam etti.

Geçtiğimiz haftayı soğuk geçiren Eskişehir'de hafta sonunda sıcaklıklar mevsim normallerine yükseldi. Vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek Hamamyolu Caddesinde ve sokaklarında dükkan önlerinde yoğunluk oluşturdu. Ramazan alışverişlerini esnaflardan yapmayı sürdüren vatandaşlar, bir yandan da güzel havanın da keyfini çıkardı. Parklarda ise genç, yaşlı birçok insanın oturduğu görüldü. Esnaflar güzel havada vatandaşların alışveriş yapmasının güzel olduğunu belirtti.