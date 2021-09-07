Eskişehir'de randevusuz aşı kuyruğu oluştu

Eskişehir'de bazı caddelere kurulan ‘COVID-19 Aşı Uygulama Noktaları'nda aşı olmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü pandemi ile mücadeleye destek vermek amacıyla kurulan randevusuz aşı uygulama noktaları ilgi görüyor. Şehrin en işlek yaya yollarından olan Hamamyolu Caddesi ve Köprübaşı mevkiinde kurulan korona virüs aşı stantlarında Sağlık Bakanlığı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler ile aşılama yapılıyor. Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde kurulan stantta da sıraya giren vatandaşlar kuyruk oluştururken bina içerisine girip Biontech aşısı oldu.