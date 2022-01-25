İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de rayda askıda kalan kamyonete tren çarptı

Eskişehir’de hemzemin geçitten geçerken rayda askıda kalan kamyonete tren çarptı.

Eskişehir'de hemzemin geçitten geçerken rayda askıda kalan kamyonete tren çarptı.


Alınan bilgiye göre, dün gece Beylikova ilçesinden Mihalıççık ilçesine giden A.D., hemzemin geçitten geçtiği sırada aracının direksiyon kontrolünü kaybetti. Aracı raylarda askıda kalan A.D., kurtarma çalışması yaparken trenin geldiğini gördü. Sürücü kendisini uzaklaştırırken, araca çarpan ve sürükleyen tren 300 metre ileride durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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