Eskişehir'de renkli yürüyüş

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Eskişehir Korteji, Vilayet Meydanı'nda gerçekleşti.

Geleneksel hale gelen festivale bu yıl; yerli ekiplerin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovakya, Bosna Hersek, Şili, Bulgaristan ve Polonya'dan olmak üzere 7 ülkeden folklor ekipleri katıldı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün de katıldığı ettiği kortejde, yerli ve yabancı dans ekipleri hünerlerini sergiledi. Vatandaşların büyük ilgiyle izlediği folklor ekipleri, danslarıyla eşsiz görüntüler sergiledi. Büyük bir coşkuyla başlayan festivalde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü açıklamada bulundu.

Başkan Yüzügüllü yaptığı açıklamada, 7 farklı ülkeden gelen ekiplerle güzel bir festival geçirme temennisinde bulunduğunu söyledi. Yüzügüllü, “Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin başlangıcını yapıyoruz inşallah. Bu sene de dünyanın 7 ülkesinden misafirlerimiz var, onlarla beraber Nasreddin Hocamızı bir kez daha anacağız ve şenlikleri gerçekleştireceğiz. Tabi ki her şeyden önce medeniyetlerin buluşması diyeceğiz. Çünkü 7 ayrı medeniyetten misafirlerimiz var. Onlarla beraber güzel bir festival gerçekleştirerek son noktayı koyacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Festival yarın Sivrihisar ilçesinde devam edecek.