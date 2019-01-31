İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de Roma Dönemi'ne ait heykeller ele geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda Roma Dönemi’ne ait heykelleri satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda Roma Dönemi'ne ait heykelleri satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eser heykelleri satmaya çalıştıkları iddia edilen S.T, C.D. ve M.D.'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bir dinlenme tesisi yakınlarında durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 taş heykel ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.