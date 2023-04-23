Eskişehir'de Rus gönüllüler poşetlerce çöp toplayıp ardından piknik yaptı

Eskişehir'de yaşayan, çoğunluğu Rus uyruklu olan ‘Ambssador Temiz Türkiye-Eskişehir' grubu üyeleri, sürekli olarak yaptıkları çöp toplama etkinliğinin 8'incisini bayramın ikinci gününde yaparak çevre kirliliğine dikkat çekti.

Eskişehir'de yaşayan Rus asıllı Veronica Aydın ve beraberindeki yabancı vatandaşlar birlikte sürdürdükleri ‘Ambssador Temiz Türkiye- Eskişehir' grubu ile gönüllü olarak çöp toplama etkinlikleri gerçekleştiriyor. Eskişehir'de daha önce 7 kez böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Aydın, doğayı korumanın ve kirletmemenin önemini vurguluyor. Her etkinlikten sonra aralarına yerli ve yabancı yeni insanlar katıldığını dile getiren Aydın, bu hareketin insanları etkilediğini ve onlarda bir şeyler yapma arzusu uyandırdığını söylüyor. Büyükdere Mahallesi'nde bulunan boş arazi üzerinde çöp toplama etkinliği düzenleyen çevreciler daha önce burayı 3 kez temizlediklerini belirtirken, buraya her geldiklerinde eskisinden dağınık ve daha fazla çöp dolu bulduklarını söyledi. Gönüllü çevreciler çöp toplama işlemini gerçekleştirdikten sonra yanlarında getirdikleri çay ve çeşitli yiyeceklerle piknik yaptı. Kendimizi koruduğumuz gibi çevreyi ve doğayı korumamız gerektiğinin altını çizen gönüllüler, birliğin, beraberliğin ve temizliğin güzelliğine vurgu yaptı.

“Belki de bizi camlardan izlerken, bir sonraki etkinliğe katılmak isterler”

Eskişehir'de 8'inci temizlik etkinliği gerçekleştireceklerini söyleyen Veronica Aydın, her etkinlikten sonra insanları birlikte çalışmaya teşvik ettiklerini söyledi. Bu fikrin doğa ve geleceğimiz için güzel ve paylaşılması gereken bir fikir olduğunu belirten Aydın, “Bugün ‘Ekolojiyi koruma ve temiz dünya günü', o nedenle bayramın ikinci gününde böyle bir etkinlikte toplanmış olduk. Eskişehir'de ki 7'inci etkinlik bu. Daha önce burada 3 etkinlik daha yapmıştık. Onun dışında Tepebaşı, Odunpazarı, park ve kentsel alanlarda bu tür temizlikler yaptık. Bugün de böyle önemli bir günde bu etkinliği düzenlemiş olduk. Bu alanı her zaman daha dağınık ve daha fazla çöp dolu bir halde buluyoruz ama genellikle ‘Temiz Eskişehir' etkinlikleri ve gönüllüler sayesinde temizlenmiş oluyor. Ben bu mahallede yaşıyorum ve bu etkinlikleri yaparak çevrede bulunan vatandaşlara da çağrıda bulunmak istiyorum. Belki de bizi camlardan izlerken, bir sonraki etkinliğe katılmak isterler. Tüm temizliklerden toplanıp, temizlenmiş alanlarda piknik yapıyoruz. Katılımcıların birbirlerini tanıyıp sosyalleşmesi için yaptığımız piknik çok güzel paylaşımlara sahne oluyor. Ayrıca insanlar birbirini tanıyıp sosyalleşmiş oluyor” dedi.